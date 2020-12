Il Vicenza vince contro il Pescara: espulso un attaccante di proprietà della Fiorentina

Questo pomeriggio andava in scena l’undicesima giornata di Serie B e nel posticipo delle 16 allo Stadio Adriatico il Pescara affrontava il Vicenza. Entrambe le squadre avevano bisogno dei 3 punti per uscire dai bassifondi della classifica. Al novantesimo a spuntarla sono gli ospiti: il risultato finale è 2-3 per i biancorossi.

Nonostante non sia stato schierato titolare dal tecnico Di Canio, l’attaccante di proprietà della Fiorentina Gabriele Gori è riuscito a lasciare il segno sulla partita. Questa volta però non si tratta di una rete, o di un assist, ma di un espulsione. Il classe ’99, entrato al 66′ al posto di Jallow, si è fatto espellere dopo soli 22 minuti. Il numero 9 biancorosso entra in ritardo su Fernandez e riceve il cartellino rosso. Una decisione giudicata da tutti molto affrettata: secondo i telecronisti di Dazn infatti per il fallo di Gori sarebbe bastato un semplice cartellino giallo. Giornata storta per il giovane attaccante viola, che sarà costretto sicuramente a rinunciare alla trasferta di martedì contro il Cittadella.