Il West Ham fa le cose sul serio e vuole spendere altri 20 milioni per il compagno difensivo di Milenkovic

Non solo Milenkovic, il West Ham tornato in Europa dopo l’ultima felice stagione in Premier, vuole fare le cose in grande e oltre al serbo della Fiorentina vorrebbe anche un altro centrale: si tratta di Duje Caleta-Car, croato classe ’96 e ora in forza al Marsiglia. Secondo L’Equipe infatti gli Hammers sarebbero arrivati ad offrire sui 17 milioni, a fronte di una richiesta da 20, che è più o meno la cifra proposta alla Fiorentina. Con loro due di fatto si comporrebbe una nuova coppia centrale.