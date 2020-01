Ilicic e un’esultanza polemica di poco gusto… spazzata via dall’impresa della Fiorentina

Un’esultanza polemica, ma strozzata in gola dall’eliminazione della sua Atalanta. Stiamo parlando di quella di Ilicic, che ha zittito i tifosi della Fiorentina dopo il gol del momentaneo pareggio. Altro che ex, lo sloveno non ci ha pensato due volte a festeggiare, portando il dito alla bocca in reazione ai fischi che gli erano arrivati dalle tribune (e chissà, forse anche a quelli di quando vestiva la maglia viola). Un gesto che di certo non lo aiutato a guadagnare la clemenza del Franchi, e che per fortuna passa decisamente in secondo piano rispetto alla grande impresa della Fiorentina, che con l’uomo in meno è riuscita a vincere e passare il turno. Una cosa è certa: dopo oggi Ilicic, se e quando tornerà a Firenze, troverà un’accoglienza ancora più infuocata. Un po’ come il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, che in sala stampa ha usato parole forti contro il tifo viola. Perché a quanto pare, il mal voluto non è mai troppo…