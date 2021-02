Iliev: “Milenkovic e Vlahovic giocatori da top club. Il primo vale 40 milioni, il secondo il 00′ più forte dopo Haaland”

Ivica Iliev, ex direttore sportivo del Partizan Belgrado, è intervenuto a Lady Radio per parlare di Fiorentina e dei due ex Partizan, Milenkovic e Vlahovic. Questo un estratto delle sue parole:

“Sia Milenkovic che Vlahovic sono due campioni con un potenziale incredibile, sono importanti: la Fiorentina con loro due ha due gioielli da sfruttare in futuro. Rinnovo? Non so qual è la situazione con Milenkovic, è una cosa privata, è una domanda da fare a lui, ma posso parlare delle sue qualità che già sappiamo. Il rinnovo di Vlahovic invece? Non posso parlare di queste cose, non sarebbe bello nei suoi confronti. Entrambi hanno capacità per giocare in squadre top come Manchester United, Juventus, Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Anche la Fiorentina è un club top. Non so quando sarà il momento giusto per loro di andar via. Vlahovic ha bisogno di ancora un po’ di tempo, Milenkovic invece è già pronto per queste squadre. Prezzo? 40 milioni per Milenkovic sarebbero giusti considerando che è un difensore. Di attaccanti della classe di Vlahovic non ce ne sono tanti quindi dico più alto di quella di Milenkovic, ma lo dirà il tempo. Sì, dopo Haaland credo che Vlahovic sia fra i 2000 più forti”.