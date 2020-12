Illanes, così non va. E a gennaio si cambia

Nelle ultime tre sessioni sono stati tantissimi gli esuberi della Fiorentina che Daniele Pradé ha dovuto in qualche modo gestire. Uno di questi è sicuramente Julian Illanes, difensore centrale argentino classe ’97 acquistato nel gennaio 2017. Dopo una prima parte con la Primavera, ha cominciato una girandola di prestiti senza mai esordire con la Prima Squadra gigliata.

Oggi è ancora di proprietà della Fiorentina, che nello scorso mercato l’ha ceduto al prestito in Serie B al Chievo Verona. Con la maglia degli scaligeri, però, ha giocato soltanto una partita in Coppa Italia: in campionato, invece, non è mai entrato in campo. Per questo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, a gennaio è destinato a lasciare la società di Campedelli. Il suo futuro dovrebbe essere nuovamente all’Avellino, società in cui ha militato nella passata stagione (25 presenze in C condite anche da un gol).