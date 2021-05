Immobile salva il Torino e condanna il Benevento alla Serie B. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il recupero della venticinquesima giornata di Serie A tra Lazio e Torino. I biancocelesti già certi dell’Europa League; i granata ancora alla ricerca della salvezza. Un punto da conquistare per condannare il Benevento alla serie cadetta prima dello scontro diretto in programma nel weekend. Ed è così che va.

All’Olimpico finisce 0 a 0 tra le due squadre, con Immobile che fallisce un rigore al 84′ colpendo il palo. Altro legno in pieno recupero per Lazzari, ma la partita finisce a reti inviolate. Pareggio che vale la salvezza per la squadra di Cairo e condanna così il Benevento alla Serie B. Inutile sarà la partita tra le streghe e i granata che si giocherà domenica sera.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Napoli, Milan 76, Juventus 75, Lazio 68, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona 44, Bologna 41, Udinese, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino 36, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20.