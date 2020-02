Impresa del Lecce a Napoli, ora è un passo dalla Fiorentina. Vince anche il Genoa, pareggio tra Brescia e Udinese Guarda la nuova classifica di Serie A

Erano tre le partite in programma alle 15 per l’odierna giornata di Serie A. E il pomeriggio ha riservato diverse sorprese, a partire dal match del San Paolo dove il Napoli ha perso 3-2 contro il Lecce (Lapadula doppietta, Mertens, Mancosu, Callejon). Vittoria a sorpresa anche del Genoa, 1-0 contro il Cagliari grazie alla rete dell’eterno Pandev. Infine, pareggio tra Brescia e Udinese in virtù delle reti di Bisoli e De Paul.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina, Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22, Genoa 19, Brescia 16, SPAL 15.