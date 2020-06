In arrivo un nuovo componente della famiglia Viola! FOTO

Come riportato dai media ufficiali della Fiorentina, gli studenti della Scuola Internazionale di Comics sono al lavoro per creare la Mascotte della Fiorentina. Sono tanti i talenti impegnati nella nuova sfida lanciata dal Club viola: la creazione della Mascotte della Fiorentina. La Società gigliata ha infatti stretto una collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics che dalla sua fondazione nel 1979 ad oggi è ormai diventata un’importante realtà di Firenze. Gli studenti di quella che è ormai riconosciuta come vera e propria Accademia delle arti visive, grafiche, digitali, musicali e letterarie, sono stati coinvolti per contribuire con il loro estro e la loro fantasia a questo ambizioso progetto.

Seria o ironica? Piccola o adulta? Fiera o scherzosa? Come sarà il volto del nuovo personaggio? A deciderlo sará il Club, certo, ma anche i suo tifosi che a partire dal mese di luglio potranno esprimere sui social le preferenze tra le varie proposte. Un’iniziativa, quella avviata con l’importante Scuola del territorio fiorentino, capace di unire parole chiave care alla nuova Proprietà viola: talento, giovani, creatività, legame con il territorio e passione. La Fiorentina non vede l’ora di scoprire i possibili volti della Mascotte che entrerà presto a fare parte della famiglia viola. Nell’attesa, gli studenti della Scuola Internazionale di Comics hanno accettato di condividere alcuni schizzi dei lavori fatti finora!