In attesa di Fiorentina-Cremonese, c’è la prima finalista di Coppa Italia

È appena finita Inter-Juventus, gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri si sono imposti per 1-0 con una rete di Dimarco al 15′, su assist di Barella. Al termine di una partita alquanto monotona, gli uomini di Simone Inzaghi hanno raggiunto la finale della competizione migliorando il risultato di 1-1 dell’andata.

In attesa di scoprire quale sarà l’altra finalista (Fiorentina o Cremonese), l’Inter ha prenotato un posto per l’appuntamento del 24 maggio all’Olimpico di Roma. Per i ragazzi di Italiano, domani una sola missione: raggiungere i nerazzurri in finale. Forza Viola!