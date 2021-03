In Brasile spunta un caso giudiziario sul passato calcistico di Pedro, la polizia indaga su una società che fu pagata anche dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da globoesporte.globo.com la polizia di Rio sta indagando per capire se il passaporto sportivo dell’ex attaccante della Fiorentina, attualmente al Flamengo Pedro, sia stato manomesso dalla società Bangu. Il mese scorso, il giocatore è stato convocato per deporre sul caso. La polizia sospetta che il club sia stato inserito fraudolentemente nel documento. Secondo il passaporto sportivo rilasciato dalla CBF, l’attaccante ha giocato per un anno e otto mesi, dall’agosto 2011 all’aprile 2013, nella squadra di Moça Bonita. Il documento serve come riferimento per il pagamento del “meccanismo di solidarietà”, una sorta di bonus creato dalla Fifa per favorire la formazione degli atleti.