In Conference League Kouamé è tornato in campo dopo tre settimane. Indizi positivi, oggi…

La Fiorentina, oggi impegnata allo stadio Zini di Cremona per sfidare i grigiorossi, intende proseguire la striscia positiva di risultati con un occhio di riguardo a giovedì, all’impegno di Conference League contro il Sivasspor. Italiano valuta qualche rotazione in vista del duplice impegno; giovedì scorso, il tecnico ha ripreso in considerazione anche Christian Kouamé dopo tre settimane senza toccare campo.

L’ivoriano ha giocato poco più di dieci minuti contro il Sivasspor, lasciando comunque sensazioni piuttosto positive. Secondo quanto riportato da La Nazione, Italiano potrebbe decidere di dare continuità ai buoni sprazzi di Kouamé lasciando riposare Ikoné per un turno di campionato.