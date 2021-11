In estate tutti pazzi per Scamacca: anche la Fiorentina ci aveva pensato, ma solo in un caso sarebbe arrivato a Firenze

Non c’era solo la Fiorentina sull’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. In estate diverse squadre, italiane e non, avevano provato a strappare il classe 1999 ai neroverdi. Prima l’Inter ci provò, inserendo nella trattativa Agoumè, ma non se ne fece nulla. Anche l’Eintracht Francoforte ci aveva pensato, insieme a Verona e Sampdoria, ma il Sassuolo sbatté la porta in faccia a tutti dando fiducia al suo attaccante di ritorno dal prestito al Genoa.

La Fiorentina lo teneva d’occhio nel caso fosse partito Dusan Vlahovic, ma il serbo è rimasto a Firenze. Senza il rinnovo del contratto le cose cambieranno? Intanto Scamacca si gode la convocazione in Nazionale. A riportarlo è grandhotelcalciomercato.com