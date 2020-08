In quale Fiorentina si riconoscerà Iachini? Il punto fermo da mettere il prima possibile

Sarà una Fiorentina all’attacco? O una squadra col baricentro arretrato, come quella vista da gennaio in poi? Ce lo chiediamo dal momento in cui Rocco Commisso ha annunciato la permanenza di Beppe Iachini sulla panchina viola. Di certo c’è un mercato nel mezzo che potrebbe variare il volto della rosa, aggiungendo qualche calciatore nei punti giusti, così da completare un organico che l’estate scorsa è stato ricostruito quasi da capo. A partire dalla difesa, che verosimilmente dovrebbe essere a 3, proseguendo con un centrocampo che presenterà Duncan e Amrabat, ideali per lo schieramento a due ma adattabili anche al trio con Castrovilli. E poi c’è l’attacco: Ribery ormai è diventato un calciatore accentratore e “centralista”, poi ci sono Cutrone, Kouame e Vlahovic, oltre al dubbio Chiesa e Sottil. Giocatori adattabili a più moduli, qualcuno però è in dubbio e potrebbe andarsene: ecco però che prima di agire in entrata e uscita andrà fissata l’idea di calcio dello Iachini 2.0.

