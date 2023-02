In vista della Juventus, rimangono due dubbi di formazione a Italiano. Tutto deciso in attacco

Il Corriere dello Sport fa il punto su quella che potrebbe essere la formazione che manderà in campo Vincenzo Italiano per il match della Fiorentina contro la Juventus in programma domenica allo Stadium. Con la squalifica di Igor al centro ci sarà Quarta, ma il dubbio per l’allenatore viola è sulla destra: Dodo o Venuti.

Qualcosa da decidere rimane anche a centrocampo, dove non ci sarà Mandragora. Oltre a Bonaventura e Amrabat, il ballottaggio rimane aperto tra Barak e Duncan. In attacco quasi tutto deciso, con il trio Gonzalez, Jovic, Kouamé che sembra avanti rispetto ai pretendenti.