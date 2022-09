In vista di Fiorentina-Lazio preoccupano le condizioni di Immobile: ecco il report medico sull’attaccante

Lunedì 10 ottobre la Fiorentina affronterà al Franchi la Lazio. Nelle file dei biancocelesti c’è preoccupazioni per le condizioni di Ciro Immobile, che ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico.

Sui propri canali, la Lazio ha reso noto l’esito degli esami al bicipite femorale della coscia destra del giocatore: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

Vedremo dunque come proseguirà il recupero di Immobile, e se riuscirà a essere disponibile per la partita del Franchi contro la Fiorentina.