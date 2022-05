Incassi e appeal: Fiorentina, ecco quanto vale l’Europa

A tre partite dalla fine del campionato, la Fiorentina è ancora in lotta per l’Europa. Una stagione che a prescindere da come terminerà rimarrà positiva: Firenze ha riscoperto una squadra in grado di proporre finalmente un calcio di qualità dopo le delusioni delle passate stagioni.

Andare in Europa, però, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, anche da un punto di vista economico. In caso di qualificazione in Europa League, la Fiorentina mal che vada guadagnerebbe circa dieci milioni di euro in una competizione che ne porta in dote al vincitore più di venticinque.

Minori i vantaggi della Conference League, soprattutto per quanto riguarda il prestigio, perché la stima per il vincitore di questa stagione supera i venti milioni di euro. A prescindere da questo, la qualificazione in Europa aumenterebbe – e non di poco – l’appeal della Fiorentina sul mercato.