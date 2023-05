Inchiesta Juventus per le plusvalenze fittizie: domani in tribunale, ma c’è già aria di -12 punti

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione giudiziaria che riguarda la Juventus. Domani sarà celebrato il quinto processo sportivo ai bianconeri, che potrebbero diventare anche sei, se il club decidesse di ricorrere un’altra volta al Collegio di Garanzia.

Con ogni probabilità, la decisione dei giudici i giudici sarà quella di infliggere una penalizzazione di almeno 12 punti alla Juve per il caso plusvalenze, spedendola al settimo posto, fuori dalla corsa per la Champions League. L’obiettivo è proprio quello di escludere la Vecchia Signora dall’Europa che conta, in attesa del nuovo processo per la manovra stipendi per il biennio 2019/2021.