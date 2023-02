Inchiesta Prisma, la procura di Torino trasmette gli atti a sei città italiane: coinvolte altre squadre di Serie A?

Come previsto o quantomeno sospettato già nelle scorse settimane, altre squadre oltre alla Juventus potrebbero rimanere coinvolte nell’inchiesta Prisma. L’indagine riguardante le plusvalenze fittizie che è costata ai bianconeri quindici punti di penalizzazione è stata infatti allargata, con la procura di Torino che ne ha trasmesso gli atti ad altre sei città italiane.

Verosimilmente quelle delle squadre che hanno collaborato con la Juventus nella realizzazione delle trattative prese in esame, anche se per adesso non sono emersi i nomi. Un’iniziativa presa per ragioni di competenza territoriale, legata appunto alla trama di rapporti tra la società bianconere e altri club (ANSA).