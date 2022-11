Inconsolabile Sarri: “Fossi Lotito, non andrei nemmeno a giocarci in Conference. Ci hanno trattato malissimo”

La sua polemica sul il rinvio della partita del Feyenoord in campionato permessa da Eredivise e UEFA per permettere agli olandesi di prepararsi al meglio contro la Lazio aveva fatto molto parlare. Dimenticandosi che non è assolutamente la prima volta, visto che il Twente fece lo stesso con la Fiorentina. E’ un Maurizio Sarri inconsolabile quello del post partita di Feyenoord-Lazio, che ha visto la squadra biancoceleste retrocedere in Conference League per la differenza reti:

“Ci hanno trattato davvero malissimo. La squadra arbitrale è andata in confusione, nell’azione del gol c’erano ben due falli. Fossi nel presidente non andrei nemmeno a giocare la Conference League“.