Incredibile rimonta del Lecce sulla Lazio. Roma batte di misura il Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono da poco concluse altre due partite della 16esima giornata di Serie A. La Roma, impegnata in casa contro il Bologna, ha vinto 1-0 grazie al gol realizzato su rigore da Pellegrini nel primo tempo. Clamorosa rimonta subita invece dalla Lazio, che a Lecce era passata in vantaggio con la rete di Immobile ma poi ha incassato l’uno-due giallorosso firmato Strefezza e Colombo, finendo per perdere 2-1. Da segnalare nel Lecce l’ingresso in campo all’89’ dell’ormai ex Fiorentina Maleh.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Milan 36, Juventus 31, Lazio 30, Inter 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 24, Torino 22, Fiorentina 19, Bologna 19, Lecce 18, Salernitana 17, Empoli 17, Sassuolo 16, Monza 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.