Iniziata la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia: una precisazione importante sulla prelazione “Una poltrona per due… Coppe”

Da poco iniziata la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter in programma all’Olimpico di Roma il 24 maggio. I tifosi viola si sono riversati in massa nella biglietteria online per accaparrarsi subito i tagliandi nei settori destinati a loro. In particolare, questa prima fase della vendita è dedicata a chi aveva acquistato il pack “Una poltrona per due… Coppe”, che comprendeva i biglietti per le gare casalinghe contro Cremonese e Lech Poznan in Coppa Italia e Conference League.

In molti si sono chiesti se questa prelazione potesse essere ceduta ad altre persone proprio per comprare il prima possibile i biglietti per Roma. Il pack, però, non è cedibile e la prelazione sull’acquisto sarà destinata soltanto al possessore iniziale del pacchetto.