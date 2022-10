Inspiegabile il rosso mancante a Dimarco: Valeri male anche sul contatto Dzeko-Milenkovic

Partita molto complicata per il direttore di gara di Fiorentina-Inter Paolo Valeri. Alla mezzora, concede un rigore per la Fiorentina, ma solo dopo essere stato richiamato dal Var. Poi l’errore che pregiudica l’incontro. Non sanziona l’intervento di Dimarco su Bonaventura, che è molto brutto con i tacchetti sul ginocchio: il nerazzurro doveva prendere il rosso vista la gravità del suo fallo. Invece Valeri non estrae nessun cartellino: inspiegabile perché lo ha pure rivisto al monitor!

Da lì in poi la partita si innervosisce e volano i gialli. Giusto il rigore per l’Inter: Terracciano sfiora la palla ma frana addosso a Lautaro. La segnalazione di fuorigioco viene poi corretta giustamente dal Var. Dzeko spinge con l’avambraccio Milenkovic che salta nell’azione del 3-4: il contatto è lieve, ma è un tipo di fallo che in altre occasioni è stato fischiato. Anche questa svista di Valeri costa ai Viola la sconfitta. Arbitro gravemente insufficiente.