Intanto a Milano è in programma un incontro tra la Fiorentina e… Gianluca Petrachi

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma. All’incontro dovrebbe esserci anche Rocco Commisso che vuole capire come muoversi già per il futuro. Vista la difficile riconferma di Pradè in estate, la società viola vuole sondare il terreno e il primo nome sul taccuino sembra essere proprio quello di Petrachi.

0 0 vote Article Rating