Intanto Ferrero rifiuta un’offerta per acquisire la Sampdoria e inguaia ancora di più il club blucerchiato

In casa Sampdoria è corsa contro il tempo per salvare il club blucerchiato da ritardi e possibili penalizzazioni con perdita di punti o addirittura l’esclusione dalle competizioni. La società genovese, che è retrocessa in Serie B, è ancora sotto il controllo di Massimo Ferrero, che nelle ultime ore ha rifiutato un’offerta per l’acquisto del club presentata da Gestio Capital ed Aser Group.

“Un no incomprensibile che mette a repentaglio il futuro immediato della società, ma che non ferma la volontà di Matteo Manfredi ed Andrea Radrizzani perseguire l’obiettivo di dare un brillante futuro alla Sampdoria” si legge in una nota della cordata. Secondo indiscrezioni l’offerta fatta al Trust Rosan che controlla le azioni della Samp è inferiore a 30 milioni mentre la richiesta è di circa 33 a garanzia di due procedure concordatarie.