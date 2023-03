Intanto Frey fa arrabbiare i tifosi milanisti: “Ho fatto parate più belle e appariscenti di Maignan. Quando giocavo io c’erano portieri forti come Toldo”

L’ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Sebastien Frey ha commentato la situazione degli estremi difensori in Serie A in una live su Twitch. L’ex numero 1 viola ha ricordato i suoi tempi: “Quando giocavo io c’erano portieroni come Toldo, Peruzzi, Buffon… Oggi è difficile trovare un portiere che esca fuori dagli schemi nel campionato italiano. Son cambiati i tempi”.

Sul connazionale del Milan Mike Maignan, esprime una sua perplessità: “Non so se sia il numero uno al mondo. Quella vista contro l’Irlanda è davvero una grande parata, però io sono riuscito a farne alcune di più belle e appariscenti rispetto a lui“.