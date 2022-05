Intanto Gollini dagli USA vola a Firenze, ma a convocarlo è Mancini

Dopo aver dovuto rinunciare a Nicolò Zaniolo e Moise Kean, Roberto Mancini perde anche Salvatore Sirigu. Il classe 1987 non sarà a disposizione per i prossimi impegni della Nazionale Italiana per la finalissima contro l’Argentina, in programma mercoledì 1 giugno, e per le gare della Nations League, per un problema a un dito.

Al suo posto è stato convocato Pierluigi Gollini, in questi giorni al centro del mercato anche in ottica Fiorentina, che raggiungerà Coverciano dagli USA, dove si trovava nelle scorse ore.