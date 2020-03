Intanto in testa alla classifica si scornano, Lotito: “Alleniamoci”. Agnelli: “Pensi solo alla classifica”

E’ più forte di loro, neanche un’emergenza mondiale distoglie alcuni personaggi del mondo del calcio dal rivolgere comunque le attenzioni su quel che (di poco) resta della stagione 2019/20. In particolare c’è un retroscena riportato dal Corriere della Sera, relativo ad uno scontro tra il patron della Lazio Lotito e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il numero uno capitolino, mai come quest’anno vicino al vertice, starebbe spingendo per portare la squadra in ritiro per far proseguire gli allenamenti in vista di una eventuale ripresa della stagione. Sul fronte opposto invece Agnelli risponde duramente: “Pensi solo alla classifica”. Intanto che la Serie A riprenda è ancora tutto da vedere, prima naturalmente sarà necessario uscire da questo status di emergenza sanitaria.