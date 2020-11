Intanto Lafont continua a ben figurare nel campionato francese. E la Fiorentina si lecca i baffi… VIDEO

In mezzo ad un periodo di crisi e dubbi, c’è almeno una questione in merito alla quale la Fiorentina può sorridere. Stiamo parlando della situazione portieri, che non potrebbe essere migliore per i viola sotto tutti i punti di vista. Perché se in rosa ci sono gli ottimi Dragowski e Terracciano, autori di prestazioni importanti finora, la Fiorentina ben figura anche “a distanza”. Sotto contratto con i viola, infatti, c’è ancora Alban Lafont che sta passando il suo secondo anno in prestito al Nantes. E proprio con la sua squadra, il francese è stato protagonista dell’ennesima ottima prestazione ieri contro il Lorient. Due ottime parate nel primo tempo e un altra nella ripresa sono servite per aiutare il Nantes a vincere 2-0, tirandosi fuori dalle zone pericolose della classifica. Le buone cose messe in mostra da Lafont fanno felice la Fiorentina, che potrà così incassare cifre importanti da una sua eventuale vendita futura.

0 0 vote Article Rating