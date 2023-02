Intanto l’ex Fiorentina Maleh recupera da un infortunio. Baroni lo aspetta per la Roma

L’ex centrocampista della Fiorentina Youssef Maleh è arrivato al Lecce da poco più di un mese e ha già accusato un lieve infortunio, una distorsione, che lo sta tendendo fuori dal campo da oltre una settimana. Adesso, però, sembra essere arrivato il momento giusto per il rientro dell’ex numero 32 viola.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, questa mattina il Lecce si è allenato in vista della gara contro la Roma; Youssef Maleh è tornato ad allenarsi, ma a parte con una seduta personalizzata. Dopo essere stato escluso dai convocati contro la Cremonese, l’ex viola contra di rientrare per la partita contro la Roma.