Intanto Saponara festeggia la vittoria a San Siro… e un traguardo speciale con la maglia della Fiorentina

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha festeggiato la vittoria di San Siro contro l’Inter assieme ai suoi compagni e ai tifosi, in un bellissimo pomeriggio per la Viola… ma non solo. Il numero 8, che ieri è partito titolare e ha giocato per oltre un’ora, ha tagliato un traguardo importantissimo con la maglia gigliata.

Come riporta la Fiorentina tramite i propri canali ufficiali, quella di ieri è la centesima presenza di Saponara con la maglia viola. Un’avventura che dura ormai dal lontano 2017, fatta di tanti prestiti nel mezzo e decollata definitivamente con l’arrivo di Vincenzo Italiano a Firenze.