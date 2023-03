Interesse della Fiorentina per Prestianni in fase embrionale. Intanto sia in Italia che all’estero si muovono top club per lui

Nelle scorse ore era emerso l’interesse della Fiorentina per Gianluca Prestianni, talento argentino del Velez del 2006, seguito anche da Roberto Mancini per una possibile convocazione con gli azzurri (ma ancora senza passaporto italiano).

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il calciatore ha una clausola da 12 milioni di dollari e l’interessamento della Fiorentina è ancora molto soft e in una fase embrionale. Nelle prossime settimane è possibile che sia Milan che Napoli tentino un approccio, anche se il Velez non vorrebbe perderlo subito, ma tenerlo per almeno un’altra annata. Dall’estero, invece, si sono già mosse per lui Benfica e Siviglia, che hanno messo sul piatto circa 8 milioni di dollari più bonus per arrivare ai fatidici 12, ma per ora non ci sono accordi in chiusura.