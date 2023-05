Grafica tono su tono, un DNA unico, confermati i tredici gigli in onore di Astori: tutti i dettagli della nuova prima maglia della Fiorentina. FOTO

Fiorentina e Kappa presentano oggi la nuova Kappa Kombat Pro 2024, versione Home, con un design ispirato al Giglio, simbolo per eccellenza della città di Firenze e del Club viola sin dalla sua nascita. Il fiore sarà protagonista e leit motive della collezione Kappa della stagione 2023/24: purezza, vitalità e bellezza si intrecciano a raccontare l’elemento più rappresentativo del Club, in tutto il suo potere evocativo. Il nuovo kit home sarà indossato per la prima volta dai calciatori viola domani, in occasione dell’ultima gara della stagione in programma allo Stadio Artemio Franchi.

Il pattern che caratterizza la maglia è un all-over che si ripete sul fronte corpo, maniche e pannello posteriore. La trama è un intreccio di gigli concatenati tra loro, con una grafica tono su tono, che creano un effetto simil DNA, il DNA unico e inconfondibile di chi ama i colori viola. Patrimonio genetico inconfondibile, proprio di tutti coloro che amano la Fiorentina e Firenze.

Sul retro del collo, lato esterno, è posizionata la scritta PLAY TO BE DIFFERENT, il brand claim del Club, l’invito a distinguersi e valorizzare sempre la propria unicità, in campo e fuori dal campo.

Sul lato interno del colletto, sono invece riportati 13 gigli come nella precedente collezione: un rinnovato omaggio al dodicesimo uomo e a Davide Astori, capitano per sempre.

A livello tecnico, la Kappa Kombat Pro 2024 è ulteriormente perfezionata nei suoi tessuti ultraleggeri e nelle cuciture in Nylon stretch per garantire massimo comfort ed elasticità: la maglia è realizzata in poliestere riciclato per l’85% ed elastan per il restante 15%. La Tecnologia Hydroway Protection assicura alta traspirabilità e un rilascio efficace del calore corporeo.

Anche per la stagione 2023/2024 il marchio Kappa sponsorizzerà la Fiorentina con equipaggiamento tecnico-sportivo in campo, mentre i brand Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko e Sebago vestiranno gli atleti con abbigliamento e calzature di rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili e femminili.

Il nuovo kit gara home 23/24 è disponibile da oggi su fiorentinastore.com, kappa.com, presso tutti i Fiorentina Store e i rivenditori ufficiali Kappa.