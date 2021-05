Inzaghi: “Per tutto il campionato il Benevento non è mai stato tra le ultime tre. Questa squadra ha tutte le credenziali per salvarsi”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento diretta concorrente della Fiorentina per la corsa salvezza, ha commentato a DAZN, dopo la sconfitta contro il Milan, l’attuale terzultimo posto classifica dei sanniti “Non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni. Se ci siamo finiti è perché magari abbiamo fatto troppo bene prima e ora non stiamo facendo bene. Stasera cercavo la prestazione per preparare al meglio la prossima partita. Ci sono mancati tanti giocatori importanti, sperando di arrivare a domenica nelle migliori condizioni. Lo spirito avuto questa sera e le occasioni che abbiamo avuto a San Siro fanno ben sperare. Dopo l’impresa dello scorso anno mi piacerebbe portare a termine un’altra impresa, ovvero salvare questa squadra. Questa squadra ha tutte le credenziali per salvarsi. Sono concentrato su questo”.