Inzaghi: “Per vincere a Firenze serviva la partita perfetta e l’abbiamo fatta. Non ho mai avuto paura di perderla”

L’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, sottolinea i molti aspetti positivi nella sua squadra che hanno condotto alla vittoria contro la Fiorentina: “Durante la gara non ho mai temuto di perderla, dopo i primi 20 minuti in particolare, vedevo che non soffrivamo mai ed eravamo belli compatti. Tutte le volte che ripartivamo avevamo sempre la palla per andare a fare male. Dovevamo fare anche il secondo gol, perché in queste partite poi si rischia di subire il pari nonostante il nostro portiere non sia mai stato impegnato”.

Poi aggiunge: “Per vincere a Firenze serve la classica partita perfetta e oggi l’abbiamo fatta, così possiamo dare filo da torcere a tutti. In cosa siamo stati superiori? Sapevamo di non poter sbagliare niente e dovevamo sperare che alcuni giocatori viola avessero la luna storta, come è stato. Ci teniamo questa vittoria”.