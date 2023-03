Inzaghi pronto a riabbracciare tre infortunati contro la Fiorentina. Ancora in forte dubbio un top in difesa

Dopo qualche ora di riposo, anche l’Inter, così come la Fiorentina, è tornata ieri in campo per preparare la partita contro i viola di Italiano in programma il 1° aprile a San Siro. Assenti in casa nerazzurra, oltre che ai giocatori impegnati con le proprie nazionali anche Skriniar, Bastoni, Gosens e Dimarco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i quattro svolgeranno terapie personalizzate per tutta questa settimana, ma la possibilità di recupero per la gara contro la Fiorentina sono alte per tutti, tranne che per il centrale slovacco. Skriniar infatti sembra essere indietro rispetto ai colleghi e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Non sembra, in ogni caso, ci sia voglia di rischiare, visti anche i tanti impegni di fine stagione.