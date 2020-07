“Io resto alla Fiorentina” Cutrone deciso, ma Commisso pensa a Mandzukic

“Futuro alla Fiorentina? Certamente sì”. Dopo la rete decisiva realizzata al Verona, Patrick Cutrone ha risposto di getto e deciso. Però le voci e le indiscrezioni sull’arrivo di un nuovo attaccante si sprecano. Anche Il Tirreno ad esempio riporta che il club viola è sulle di un giocatore di grande esperienza come l’ex juventino, Mario Mandzukic, peraltro amico ed ex compagno ai tempi del Bayern di Franck Ribéry. Giova ricordare il fatto che Mandzukic, terminata in anticipo la sua esperienza in Qatar, è un giocatore libero, e può essere preso a parametro zero, così come successe con il francese la scorsa estate.

