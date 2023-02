Iori: “Contro l’Empoli la Fiorentina ha avuto la forza di ribellarsi. Giocare al giovedì e in trasferta non lascia spazio alla preparazione della domenica”

Alessandro Iori, telecronista di Dazn, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina dopo il pari con l‘Empoli a pochi giorni dalla sfida di ritorno contro il Braga:

“Nonostante il pareggio, per i tifosi viola è stato comunque un pareggio frustrante perché la vittoria manca da un mese e mezzo. Analizzando, però, con un po’ di freddezza in più, si nota che la squadra ha avuto la forza di ribellarsi ad un’altra sconfitta. Da qui si può ripartire. In molti non sono abituati a giocare al giovedì, soprattutto quando giochi in trasferta: arrivi al sabato che sei già alla vigilia senza aver potuto preparare la partita. Squadre non esperte per il doppio impegno possono pagare,

E ancora: “A volte, in questo campionato, certe batoste potevano essere gestite meglio, portando a casa invece dei pareggi. A quest’ora staremmo parlando di un altro film, forse anche il discorso per l’Europa, dato che ci sono molte squadre altalenanti, come l’Atalanta“.