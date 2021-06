L’Italia si prepara agli Europei vincendo con la Repubblica Ceca. Chiesa e Bernardeschi assistono dalla panchina al poker azzurro

E’ appena terminata la gara tra Italia e Repubblica Ceca, ultima amichevole prima dell’Europeo che avrà inizio tra una settimana. Il C.T. Mancini schiera l’undici titolare per cercare la miglior formazione per fronteggiare la Turchia. Azzurri orfani dei due viola Biraghi e Castrovilli, i quali non sono rientrati nei 26 prescelti dal commissario tecnico italiano.

La partita è finita 4-0 per l’Italia con i gol di Immobile e Barella nel primo tempo e di Insigne e Berardi nella ripresa. Panchina per Bernardeschi e Chiesa, con quest’ultimo che è entrato solo nei minuti finali senza avere il tempo di lasciare il segno.