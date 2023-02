Italiano: “Accantoniamo il momento negativo, ma il Braga è un grande collettivo. Gonzalez sarà multato, ma quando si chiede scusa si va avanti: lo vogliamo al top”

Prosegue la conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che racconta la vigilia della gara contro lo Sporting Braga: “Ogni partita ha una storia diversa e può creare situazioni differenti. Siccome è una gara di Coppa, dove entrambi tengono tantissimo a superare il turno, noi accantoneremo il fatto che non riusciamo a ottenere risultati, nonostante ci dovremo aggrappare a quello che stiamo proponendo. Loro sono su in classifica e hanno grandi giocatori di qualità: sarà una bella sfida, ma molto molto difficile“.

E aggiunge: “Abbiamo anche la possibilità di aggiungere gente fresca, i ragazzi si sentono coinvolti. La concentrazione massima va a domani, qualche turnazione si potrà fare. Dobbiamo fare meglio, perché ciò che facciamo in campionato non sta bastando. Migliori giocatori del Braga? In generale la squadra, che è organizzata molto bene e che fa le coppe da tanti anni. Non mi soffermo sui singoli, nonostante ci sia qualcuno che è fisso in Nazionale: è il collettivo che merita rispetto“.

Sul traguardo a cui la Fiorentina ambisce in Conference League: “Noi favoriti per arrivare in fondo? Non so se sia la verità, ecco. Sono tante le squadre che hanno grande ambizione. In generale, è troppo presto per dichiarare chi può vincere questa competizione: ciò che è certo è che noi daremo il massimo“.

Su Nico Gonzalez: “Quando si chiede scusa, non si può fare altro che andare avanti. Il ragazzo verrà multato da un codice interno, sa bene di aver sbagliato. Noi lo vogliamo nelle migliori condizioni, perché fa la differenza. Sirigu della partita? Non è al top, come Brekalo: è quello il motivo per cui è rimasto a Firenze. Terracciano sarà ancora tra i pali. Mercato? Discorso chiuso. Prima di tutto, ci preme la gara di domani”.