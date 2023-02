Italiano: “Amo fare l’allenatore, Prandelli e Iachini mi hanno lasciato qualcosa. Abbiamo terzini abili e capaci di andare sul fondo e Amrabat ha una grande dote…”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato al centro di uno speciale realizzato da DAZN. Alla piattaforma streaming, il tecnico viola ha detto: “In questo momento se c’è un difetto è che produciamo tantissimo e non riusciamo a concretizzare e questo è un vero peccato. Dobbiamo trovare quella concretezza che ci sta mancando”.

E poi: “Ho avuto tanti allenatori dai quali ho appreso, come Prandelli, Malesani, Del Neri, Iachini, tutta gente che mi ha lasciato qualcosa addosso. Andavo a casa e mi segnavo qualche frase e qualche esercitazione. Amo fare l’allenatore”.

Sui principi di gioco della sua squadra: “Lasciamo i nostri giocatori liberi di attaccare l’area di rigore come meglio credono. Abbiamo terzini abili e capaci di arrivare sul fondo con grande continuità e hanno anche loro libertà di mettere dentro palloni pericolosi”

E ancora: “Abbiamo questa idea di limitare il palleggio dal basso a tutte le squadre e cercare di recuperare la palla in zone pericolose. E poi quando hai un giocatore come Amrabat che ha questa dote di sdradica-palloni lo lasci andare libero di mettere in pratica questa sua caratteristica”.