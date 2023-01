Italiano: “Amrabat è tornato malconcio dal Mondiale, ma il suo recupero è ben diverso da quello di Gonzalez. Cessione? La sua unica intenzione è un’altra”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così nel giorno che precede l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria:

“Non sarebbe male dare appeal alla Coppa Italia cambiando format e riportando più gente allo stadio. Entriamo dagli ottavi di finale ma mi piace molto la formula in cui vengono coinvolte tutte le categorie, come in FA Cup. La Sampdoria è ripartita con un sistema di gioco e un atteggiamento diverso: è più aggressiva e corre tanto“.

Sulle condizioni di Amrabat: “E’ tornato malconcio dal mondiale, in più è arrivato qui dopo 10 giorni di vacanze. Mettendolo in campo, però, possiamo accelerare il suo rientro. Domani forse anche dall’inizio: sicuramente è molto più avanti di Nico. È tornato stremato dal Qatar, ma la sua gestione è diversa da quella di Gonzalez”.

Infine sulla presunta cessione di Gonzalez: “Solo voci, oggi l’ho visto carico con tanta voglia di tornare in condizione. Con lui non ho parlato di mercato, la sua unica intenzione è tornare il giocatore dell’anno scorso”.