Italiano: “Cerchiamo di trovare più linee di passaggio, abbiamo dei centrali che sanno lavorare il pallone. Con Nzola allo Spezia abbiamo ottenuto grandi risultati”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ex allenatore dello Spezia avversario di oggi, si è espresso così a DAZN prima del fischio d’inizio: “Cerchiamo di creare un po’ di linee di passaggio in più in mezzo al campo quando ci oscurano le nostre fonti di gioco. I centrali hanno capacità di lavorare la palla e quando serve possono impostare”.

E sull’attaccante dello Spezia Nzola, allenato quando siedeva sulla panchina ligure afferma: “Insieme a lui abbiamo ottenuto grandi risultati. Un ragazzo a cui voglio bene e lo saluterò volentieri”.