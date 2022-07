MOENA – Seduta mattutina di allenamento per la Fiorentina prima del match che questo pomeriggio i viola giocheranno contro il Trento.

Ma il lavoro di stamani non è possibile vederlo, né per i giornalisti, né per i tanti tifosi presenti sulle Dolomiti, perché il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha deciso di chiudere le porte.

Prove tattiche fatte lontano da occhi indiscreti che serviranno non solo per l’amichevole pomeridiana ma anche per il resto della stagione.