Italiano come Ancelotti: i due negroni sbagliati di Fiorentina e Real Madrid

Il Negroni sbagliato, è un cocktail creato in un bar di Milano nel 1972 dal bartender Mirko Stocchetto e in genere chiamato semplicemente sbagliato. Differisce dal classico Negroni amaro fiorentino per la presenza dello spumante brut, che sostituisce il gin. Il drink diventa così più leggero grazie alla minore presenza alcolica. Stocchetto ideò il cocktail a seguito di un errore, versando spumante anziché gin in quello che avrebbe dovuto essere un classico Negroni.

Non tutti i mali dunque vengono per nuocere. Frase fatta si, ma quando la Fiorentina la scorsa estate annunciava il precoce e inaspettato allontanamento di Gattuso dalla panchina viola dopo appena 23 giorni, in pochissimi avrebbero pensato che le cose in realtà stavano andando per il verso giusto. Piuttosto si pensava ad un errore di valutazione della società, ad un presidente che pur di scendere a compressi con uno dei più potenti procuratori (Mendes ndr) ha preferito fare un passo indietro. La seconda scelta ricaduta con determinazione su Italiano, l’intuito di scegliere il cavallo giusto e una buona dose di fortuna hanno fatto il resto. Di fatto, un imprevisto che ha cambiato il destino di una squadra, un errore trasformato in colpo di genio. Tradotto: un negroni col prosecco al posto del gin.

Un negroni sbagliato lo è anche Carlo Ancelotti. Re Carlo (così lo chiamano a Madrid) ha riportato inaspettatamente i blancos sul tetto d’Europa, centrando la quattordicesima Champions League della storia del Real Madrid, la quarta personale da allenatore, la seconda alla guida della merengues (le altre due vinte col Milan). E pensare che anche in questo caso nei piani di Florentino Perez c’era un altro allenatore, anche lui italiano.

Parliamo di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che la scorsa estate era promesso sposo del club spagnolo. Poi il richiamo della Vecchia Signora ha fatto ritrattare l’allenatore toscano che ha scelto di nuovo Torino. Il piano B di Perez parla sempre italiano, ma si sposta di 200km più a nord e parla il dialetto emiliano: Carlo Ancelotti. Il resto è noto: Liga e Champions League centrate.

Quando vi chiedete quanto conta l’allenatore in una squadra, pensate a Gattuso sotto la Fiesole e ad Allegri a parlare con a Kroos e Marcelo a bordocampo. Il risultato finale non sarebbe stato certamente questo, ma un negroni col gin, in ricetta originale. Tuttavia il prosecco si è rivelato un degno sostituto, un alternativa pur sempre soddisfacente, un errore costruttivo semplicemente più frizzante e con qualche bollicina in più.