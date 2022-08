Italiano: “Conosco Kokcu, è un giocatore forte e di qualità. Abbiamo assoluto bisogno dei nostri tifosi e che vengano in tanti allo stadio”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sul match europeo della sua squadra ha detto: “Abbiamo giocatori nuovi e abbiamo la necessità di diventare più bravi di quello che siamo riusciti a fare. L’anno scorso abbiamo avuto partite in cui abbiamo ottenuto quello che volevamo: creare azioni da gol e lasciare poche opportunità agli avversari. Domani non dobbiamo essere superficiali e sfruttare qualsiasi occasione perché questa è la base. Ci sono ragazzi che in certi momenti si esaltano e tirano fuori qualcosa di più rispetto a quello che hanno dentro. Ne approfitto per fare un appello ai tifosi, perché abbiamo bisogno dei nostri sostenitori, che arrivino in tanti perché c’è bisogno di tutti e c’è bisogno del loro supporto

Un accenno al mercato: “Kokcu? Il giocatore del Feyenoord lo conosco, è forte, ma gioca per gli olandesi che ne hanno diversi. E’ un centrocampista di qualità”.