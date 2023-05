Italiano: “Creati tantissimi presupposti, che cuore per vincerla. Ora la Conference per chiudere una stagione straordinaria, Jovic l’area la sa riempire eccome”

Il commento a Dazn da parte dell’allenatore viola Vincenzo Italiano:

“Non è che tutte le volte si possano inanellare tantissime occasioni nitide però in quelle volte che arriviamo sotto porta bisogna essere freddi e avere il cinismo di oggi. Siamo andati sotto su una loro grande giocata, nel secondo tempo abbiamo creato tantissimi presupposti e alla fine siamo stati premiati. Abbiamo messo tanto cuore per vincere questa partita, ci tenevamo perché era la nostra ultima davanti al nostro pubblico.

Se mi aspettavo questo pubblico? Dopo il fischio finale a Roma tutta la curva ci ha richiamato lì sotto, abbiamo dato tutto e la gente ce lo riconosce e le presenze di oggi sono dovute a quello. Era il nostro obiettivo regalare questa gioia ai tifosi, ora abbiamo l’ultima trasferta in campionato e poi questa finale di Conference, che sarà la conclusione di una stagione strepitosa.

Come ho caricato il gruppo? Anche prima della finale di Coppa Italia sapevamo che non potevamo mollare perché c’erano altre due partite di campionato, per cui saremmo comunque dovuti ripartire. Bravi i ragazzi a mantenere la concentrazione. C’è stata molta delusione nei giorni successivi, tirare fuori questo orgoglio non è facile però i ragazzi sono stati strepitosi, sono felice per gli abbracci del finale.

La finale? Vittorie come questa continuano ad alimentare questo spirito, sono convinto che moltissimi faranno il tifo per noi così come noi faremo il tifo per le altre italiane. Speriamo tutti di gioire.

Cerofolini? E’ stato decisivo in un paio di situazioni, è l’ultimo baluardo e deve sempre cercare di mettere una pezza. Bravo perché si fa sempre trovare pronto, poi porta anche bene perché abbiamo sempre fatto risultato quando ha giocato.

Jovic? Abbiamo fatto una gestione importante soprattutto per l’aspetto fisico, siamo tutti in condizione. So di poter scegliere chiunque, Jovic l’area la sa riempire e sa capire in quale spazio andare. Peccato perché poteva timbrare in coppa, ha qualità e nell’ultimo periodo sta facendo ottime cose”.