Italiano e la richiesta del quinto esterno mai ascoltata dalla Fiorentina. In pole per gennaio c’è Mayoral

A gennaio, arriverà un nuovo attaccante in casa Fiorentina destinato a prendere il posto di Kokorin: il favorito, stando a La Gazzetta dello Sport, è Borja Mayoral.

La Viola paga anche l’assenza di un quinto esterno, nonostante la richiesta di Italiano durante il ritiro estivo di Moena. L’assenza di Gonzalez contro la Lazio ha evidenziato le ragioni del tecnico viola, ma la società ha deciso di non ascoltarlo e fino a gennaio non potrà intervenire per rinforzare la rosa.

Callejon è arrivato alla trentesima partita senza gol, mentre Sottil non sembra ancora in grado di fare quello step necessario a garantire gol e assist. E senza il vero Vlahovic, la Fiorentina fa fatica a finalizzare la mole di gioco che riesce a creare.