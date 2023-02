Italiano e un esperimento fallito (un’altra volta)

Per la seconda volta nelle ultime due sfide di A, il tecnico della Fiorentina, Italiano, ha lasciato all’inizio del match in panchina Jovic e Cabral scegliendo di giocare con Kouame come punto di riferimento centrale.

Un esperimento che è fallito, perché, tanto per cambiare, in fase offensiva, la squadra viola, è stata morbida. Anche se lo stesso allenatore non è proprio convinto di questa analisi: “Con più determinazione avremmo fatto gol, abbiamo avuto occasioni clamorose per andare a segno. Ci sono però mancati furore e concentrazione”.

Intanto la sua squadra ha iniziato con il piede sbagliato il primo di cinque match clou di febbraio tra campionato e Conference League.