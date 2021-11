Italiano: “Europa? Stiamo facendo buone cose, ma ci manca la continuità. Nico Gonzalez sta recuperando, è stato fermo troppo tempo”

L’allenatore della squadra viola Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Empoli-Fiorentina in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico gigliato: “Sarà una partita molto importante per noi perché la vittoria contro il Milan ci deve dare forza per trovare continuità anche lontano dal Franchi. Sarà una partita difficile perché l’Empoli sa giocare a calcio e ha messo in difficoltà squadre forti. In Serie A non esistono sfide facili o morbide. Dobbiamo andare al Castellani con umiltà”

E sull’obiettivo Europa: “La realtà è che in questo momento non abbiamo continuità. Stiamo facendo buone cose, per farle diventare ottime dobbiamo trovare questa cosa, oltre alla mentalità di squadra che deve sempre giocare per vincere. Come Venuti che al termine della gara contro il Milan ha giocato in un ruolo non suo e dalla concentrazione è uscito con il mal di testa”.

E su Nico Gonzalez: “Pian piano lo stiamo rimettendo in condizione. Lui è stato troppo tempo fermo. Il minutaggio contro il Milan era calcolato. La sua giocata ci ha fatto vincere la partita contro il Milan. Per noi è un giocatore fondamentale e stiamo cercando di riportarlo al 100%”