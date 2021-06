Italiano-Fiorentina, ci siamo: Pronto l’annuncio. Lo Spezia chiede un giocatore per ‘liberare’ lo staff

Come avete potuto leggere anche ieri pomeriggio, Vincenzo Italiano è in procinto di diventare il nuovo allenatore della Fiorentina.

I termini generali dell’accordo tra il tecnico e la società viola sono già delineati: contratto di due anni con un’opzione sul terzo e ingaggio di poco superiore al milione netto più dei bonus legati ai risultati. Italiano pagherà la clausola rescissoria che è di un milione e ottocento mila euro lordi (un milione di euro netti), perché così prevede la formula scritta nel contratto che lo lega al club ligure. Ovviamente ci penseranno i viola a ‘rimborsarlo’.

Secondo quello che scrive La Gazzetta dello Sport, ci vorrà, probabilmente, un po’ di tempo in più alla Fiorentina per liberare lo staff del nuovo allenatore: si tratta di ben otto persone. In questo caso lo Spezia aspetta che sia il direttore generale Barone a presentare un’offerta adeguata per “acquistare” il gruppo di lavoro di Italiano. La richiesta che viene fatta dalla controparte del club gigliato è tutto il cartellino del giovane difensore Ranieri. Si parla di una valutazione complessiva di 4-5 milioni di euro. E su questo fronte ci sarà da lavorare.